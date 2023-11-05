Замакима Атырауской области обратился к родителям с просьбой уделять детям больше внимания
Замакима поделился переживаниями за психоэмоциональное состояние подростков. Связано это с тем, что в области растет число попыток суицида среди подростков.
"В последнее время в Атырауской области растет число попыток самоубийств среди подростов. Показатель вырос в два раза по сравнению с прошлым годом", - сообщил Бисембиев.
По его словам, уже в этом году 38 детей пытались покончить жизнь самоубийством. К сожалению, 9 из них не получили своевременной помощи.
"Мне запомнились две последние истории, которые закончились горем. Недавно 14-летняя девочка и 15-летний мальчик прыгнули с высоты, расстроенные своими родителями. Одна прыгнула с многоэтажки, второй с моста".
Как ни странно, анализ показал, что подавляющее большинство умерших детей из полных, благополучных семей.
"Однако, согласно нашим исследованиям, к такому поведению склонны дети, находящиеся в переходном периоде, которые повздорили с членами семьи или друзьями", - говорит замакима.
Чиновник призвал родителей говорить с детьми максимально открыто, проводить с ними больше времени и становиться друзьями. Со своей стороны, он пообещал усилить работу психологов в школах с ребенком.
"Скоро мы откроем при управлении образования Центр психологической поддержки подростков. Там будет оказана методическая поддержка детям, столкнувшимся с эмоциональной нестабильностью, запущен специальный call-center. Если у вас есть предложения по систематизации этой работы, пишите. Обратная связь нам очень нужна. Давайте не будем забывать, что детская жизнь-наше главное богатство, основа наших ценностей", заключил заместитель акима Атырауской области.
3 ноября поступило сообщение о том, что в Атырау неизвестный прыгнул в Урал с пешеходного моста. Это уже третий случай прыжка с мостов в Атырау с начала 2023 года. В первом случае спрыгнувшая девушка была спасена, во втором – самоубийца погиб.