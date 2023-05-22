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Двух человек госпитализировали после ДТП в Алматы

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы Фото: Zakon.kz
Серьезная авария, в которой пострадали люди, произошла 22 мая в Алматы на проспекте Абая, между улицами Саина и Бауыржана Момышулы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Subaru Forester двигался по проспекту Абая в восточном направлении. На разделительной полосе водитель стал разворачиваться.

Автомобиль Mercedes Е-класса двигался по проспекту в западном направлении. Разъехаться машины не сумели, Mercedes протаранил разворачивающуюся Subaru, после чего обе машины выбросило с дороги, где они упали в арык. Mercedes еще и врезался в фонарный столб.

Пассажирку Subaru и водителя Mercedes с тяжелыми травмами госпитализировали подъехавшие медики. Водитель Subaru серьезно не пострадал.

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

Два человека госпитализировали после ДТП в Алматы

Фото: Zakon.kz

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