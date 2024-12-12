Серьезная авария в Алматы произошла из-за путаницы сигнала светофора
ДТП произошло почти по центру перекрестка. Omoda C5 двигался по улице Желтоксан в северном направлении, а Hyundai Sonata по Абая в западном направлении.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель Hyundai, девушка за рулем Omoda пыталась проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.
Фото: Zakon.kz
Однако не сумела, в результате чего автомобили столкнулись. От удара обе машины вылетели на тротуар.
Фото: Zakon.kz
Hyundai частично заехал на тротуар, в то время как Omoda, маневрируя между деревьев, проехала по тротуару.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадала девушка, которая управляла автомобилем Omoda, другой водитель серьезных травм не получил, однако чуть позже пожаловался на головную боль.
Фото: ДЧС Алматы
Не исключено, что после оформления ДТП он также обратится за помощью к медикам.
Фото: Zakon.kz
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Они устанавливают виновника аварии.
Фото: Zakon.kz
Правоохранителям предстоит разобраться кто на какой сигнал светофора проезжал.
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