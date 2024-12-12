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Происшествия

Серьезная авария в Алматы произошла из-за путаницы сигнала светофора

авария, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31 Фото: Zakon.kz
13 декабря в Алматы на пересечение проспекта Абай и улицы Желтоксан произошла серьезная авария, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло почти по центру перекрестка. Omoda C5 двигался по улице Желтоксан в северном направлении, а Hyundai Sonata по Абая в западном направлении.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель Hyundai, девушка за рулем Omoda пыталась проскочить перекресток на желтый сигнал светофора.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: Zakon.kz

Однако не сумела, в результате чего автомобили столкнулись. От удара обе машины вылетели на тротуар.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: Zakon.kz

Hyundai частично заехал на тротуар, в то время как Omoda, маневрируя между деревьев, проехала по тротуару.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадала девушка, которая управляла автомобилем Omoda, другой водитель серьезных травм не получил, однако чуть позже пожаловался на головную боль.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: ДЧС Алматы

Не исключено, что после оформления ДТП он также обратится за помощью к медикам.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: Zakon.kz

Они устанавливают виновника аварии.

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 02:31

Фото: Zakon.kz

Правоохранителям предстоит разобраться кто на какой сигнал светофора проезжал.

Ранее сообщалось, что автомобиль полыхнул около АЗС в Актау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Аксинья Титова
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