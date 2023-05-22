Ситуация в Украине: в Белгородской области введен режим КТО, Грузия отказывается от визового режима с РФ

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Глава МАГАТЭ считает, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС "крайне нестабильная", канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, сообщает Zakon.kz.

Режим контртеррористической операции введен в Белгородской области РФ после обстрела с украинской стороны. Затем в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Есть раненые.

Идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно, подтвердил информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области, заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины также утверждает, что "российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области".

Также Песков: Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве на этой неделе, когда пройдут мероприятия по линии ЕАЭС.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не подошел поприветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе одной из встреч саммита "Большой семерки" (G7) в японской Хиросиме, сообщает газета La Razón.

Истребители F-16 после поставок Западом Киеву будут базироваться в Украине, сообщил министр ВВС США.

Обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 начнется в скором времени, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.

США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины при участии членов НАТО в ЕС — The Wall Street Journal.

Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины "Укрэнерго" заявила о восстановлении линии электропередачи (ЛЭП), которая питает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС "крайне нестабильная", призвал прийти к соглашению по защите АЭС.

Грузия отказывается от визового режима с Россией и не запрещает авиарейсы, поскольку такие действия могут вызвать ответную реакцию со стороны Москвы. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Венгрия отвергла ряд положений нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем

Также Шольц: Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта.

Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и других видов вооружений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Читайте также В Беларуси помилован экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана Ирландия введет первую в мире политику маркировки алкоголя по рискам для здоровья

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