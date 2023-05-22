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Ситуация в Украине: в Белгородской области введен режим КТО, Грузия отказывается от визового режима с РФ

Ситуация в Украине 22 мая Фото: mil.ru
Глава МАГАТЭ считает, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС "крайне нестабильная", канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем, сообщает Zakon.kz.
  • Режим контртеррористической операции введен в Белгородской области РФ после обстрела с украинской стороны. Затем в Белгородскую область проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Есть раненые.
  • Идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы, сил и средств на месте достаточно, подтвердил информацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области, заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины также утверждает, что "российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области".
  • Также Песков: Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве на этой неделе, когда пройдут мероприятия по линии ЕАЭС.
  • Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не подошел поприветствовать украинского коллегу Владимира Зеленского в ходе одной из встреч саммита "Большой семерки" (G7) в японской Хиросиме, сообщает газета La Razón.
  • Истребители F-16 после поставок Западом Киеву будут базироваться в Украине, сообщил министр ВВС США.
  • Обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 начнется в скором времени, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра.
  • США могут выступить главным гарантом в договоренностях по безопасности Украины при участии членов НАТО в ЕС — The Wall Street Journal.
  • Национальная энергетическая компания (НЭК) Украины "Укрэнерго" заявила о восстановлении линии электропередачи (ЛЭП), которая питает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).
  • Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС "крайне нестабильная", призвал прийти к соглашению по защите АЭС.
  • Грузия отказывается от визового режима с Россией и не запрещает авиарейсы, поскольку такие действия могут вызвать ответную реакцию со стороны Москвы. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
  • Венгрия отвергла ряд положений нового пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем
  • Также Шольц: Украина продолжит получать вооружение западного производства и после завершения конфликта.
  • Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем противовоздушной обороны (ПВО) и других видов вооружений, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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