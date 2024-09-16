Токаев по просьбе Шольца высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

Как заявил президент Казахстана, "фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима". "Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение". Касым-Жомарт Токаев Но, по словам главы государства, "возможность для достижения мира по-прежнему существует". "Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании. С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу в мире, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве". Касым-Жомарт Токаев Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев встретил федерального канцлера Германии Олафа Шольца в резиденции Акорда. Читайте также Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Шольца Олаф Шольц поблагодарил Касым-Жомарта Токаева Али Алтынбаев назначен первым зампредом КНБ

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