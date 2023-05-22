Четыре новых объекта культуры презентовано в Акмолинской области

В 2022-м году году на финансирование сферы культуры были выделены средства из областного и районных бюджетов. В регионах были произведены капитальные ремонты домов культуры, библиотек и других объектов культурного досуга акмолинцев.

Подробнее об этом рассказала руководитель управления культуры Акмолинской области Айгуль Сабитова.

"В прошедшем году было открыто четыре государственных клуба. В поселке Айдабол Зерендинского района презентован новый сельский двухэтажный Дом культуры на 180 мест. Отметим, что население села составляет 997 человек. Также, в том же районе распахнул свои двери обновленный сельский клуб в селе Баратай. Здание приспособленное, одноэтажное. Проведен текущий ремонт из областного бюджета через отдел строительства. Зрительный зал на 80 посадочных мест. Количество населения в селе 233 человек. В поселке Коянды Целиноградского района открылся просторный и современный сельский клуб. Здание двухэтажное, для сельского клуба предусмотрено 150 кв.м., зрительный зал на 80 посадочных мест, имеется кабинет для заведующего клубом, два кабинета для кружковой работы. Еще один новый сельский дом культуры открылся в селе Журавлевка Буландынского района. Здание 1986 года постройки, двухэтажное, приспособленное, зрительный зал на 80 посадочных мест", - сказала руководитель управления Айгуль Сабитова.

Сообщается, что помимо этого на сегодняшний день в области предусмотрены и выделены средства на текущие и капитальные ремонты 15 объектов культуры.

По информации управления культуры, в рамках программы "Ауыл-Ел бесігі" отремонтированы три объекта культуры : ДК села Тургень Аршалынского района, ДК села Жанакийма Жаксынского района, сельский клуб в поселке Новомарковка Ерейментауского района, и многие другие объекты районов Акмолинской области. Особое внимание уделяется современному оснащению, которое повъзволяет проводить мероприятия на высшем уровне. С помощью поддержки государства музыкальное, звуковое и световое оборудование приобретено для городов Кокшетау, Степногорск и Косшы. А так же для районов Егиндыкольского, Аршалынского, Сандыктауского, Зерендинского, Астраханского, Целиноградского, Ерейментауского и района имени Биржан сал.



Работа библиотек регионов на особом контроле администрации области, за счет местного бюджета были приобретены книги, подписка на периодические издания, компьютеры, ноутбуки, оргтехника и библиотечное оборудование и сделан текущий ремонт зданий. На текущий ремонт библиотек из средств местного бюджета было выделено 9 млн 093,5 тыс. тенге. Значительные средства выделены на ремонт собственного здания Степногорской ЦГБ – это частичный ремонт кровли и отопительной системы. В сельских библиотеках Ерейментауской, Жаксынской, Зерендинской библиотек проведены косметические ремонты.

Радует, что по итогам 2022 года число компьютеров в библиотеках области составляет – 733, из них – 433 в сельской местности. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдается увеличение на 11 единиц, в том числе в сельской местности на 6. К сети Интернет подключены 257 библиотек, из них 214 в сельской местности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличилось на 25, в том числе в сельской местности увеличилось на 24. Телефонизировано 319 библиотек, что составляет 96,7% от общего числа библиотек.

В целом, во всех сферах культуры Акмолинской области наблюдается положительная динамика развития. Не забываются и личности, внесшие вклад в развитие региона, сообщается, что в прошлом году в области установили 14 мемориальных досок выдающимся личностям Акмолинской области.

Алма Байгужина