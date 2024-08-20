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В Акмолинской области отремонтировали два дома культуры

Отремонтировали в районе Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 16:19 Фото: акимат Атбасарского района
Государство уделяет особое внимание развитию сферы культуры, важное значение занимает состояние зданий учреждений культуры в регионах. В Атбасарском районе в текущем году капитальный ремонт сделан в двух крупных объектах.

Подробнее рассказали в районном Доме культуры.

"Наш районный Дом культуры 1976 года постройки, здание двухэтажное, общей площадью 3649,6 кв. м. Последний капитальный ремонт проведен в 2013-м, в прошлом году состоялся конкурс, ремонтные работы осуществлялись ТОО "СК ЭкоСтрой Групп". Завершился капитальный ремонт фасада здания в декабре 2023 года, внешний вид обрел новый современный формат, так как это было очень важно и нужно для поддержания эстетического вида здания, к тому же, требовался ремонт. Это очень радостная новость для жителей нашего региона, свежее и обновленное здание после модернизации радует глаз жителей и гостей района. В нашем Доме культуры проводится очень много культурных мероприятий, гости замечают позитивные изменения. К слову, на сегодняшний день действует 25 клубных формирований, которые посещают – 315 человек, из них девять коллективов имеют звание "Народный" и "Образцовый". Директор Атбасарского районного дома культуры Жанар Сарсембекова

Сообщается, что в очаге культуры дети бесплатно занимаются в кружках, с 2021 года в рамках государственной программы "ДАМУ БАЛА" – это секции для детей, путевка в мир творчества и здорового образа жизни. К тому же, на постоянной основе творческие коллективы районного Дома культуры участвуют во многих международных, республиканских и областных конкурсах, занимают призовые места.

Еще одним значимым событием в районе является капитальный ремонт здания сельского Дома культуры села имени Акана Курманова.

"Население села Акана Курманова – 858 человек. Сельский Дом культуры 1962 года постройки, здание двухэтажное с общей площадью 830,8 кв. м, зрительный зал рассчитан на 120 посадочных мест, действует 14 клубных формирований, количество участников коллективов – 160 человек. В 2012 году здание признанно аварийным и закрылось, до 2016 года все мероприятия села проводились в школе. Последние восемь лет артисты художественной самодеятельности занимались в приспособленном здании. В 2023 году состоялся конкурс на капитальный ремонт сельского дома культуры в селе Акана Курманова, выиграла подрядная организация ТОО "ГрадСтройСервис", в марте 2023 года заключен двухгодичный договор. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 95%, это отопление, вентиляция, утеплен и заштукатурен фасад здания, закончена чистовая отделочная работа внутри здания, окончены работы по благоустройству. В настоящее время ведется монтаж витража здания, внутренние и наружные покрасочные работы. Работы в полном объеме планируется завершить, ориентировочно, в первой декаде сентября текущего года", – сообщили в акимате Атбасарского района.

До сегодняшнего дня в регионе был отремонтирован ряд объектов культуры, к примеру, после капитального ремонта свои двери открыли дома культуры в селах Шуйское и Новосельское. В рамках капитального ремонта в Шуйском Доме культуры был утеплен и отремонтирован фасад здания, крыша, замены полы, система электроснабжения и отопления. Полностью была обновлена материально-техническая база: приобретены новейшая аппаратура, удобные кресла для зала и занавес для сцены.

В Доме культуры села Новосельское обновлено освещение, фойе, танцевальный зал, заменены все входные двери. На уличной площадке перед Домом культуры выложена брусчатка, установлены пандусы для людей с ограниченными возможностями, приобретены вазоны для цветов.

Как сообщили в акимате, в районе проживает 43 тыс. человек, в городе Атбасаре население составляет порядка 31 тыс. В динамичном растущем регионе очень важно создавать условия для благосостояния граждан, приводить в порядок очаги культуры, чем и занимаются местные исполнительные органы.

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