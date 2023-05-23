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Казахстанские хоккеисты победой завершили участие в ЧМ-2023

Казахстанские хоккеисты победой завершили участие в ЧМ-2023 Фото: Instagram.com/kazakhstanhockey
В своей последней игре на Чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана обыграла Словению в тройном камбэке, сообщает Zakon.kz.

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В ходе своего последнего матча в рамках ЧМ-2023 казахстанские хоккеисты трижды уступали сборной Словении в счете. Однако в конечном итоге наши спортсмены одержали победу в этой встрече. Игра закончилась со счетом 4:3, пишет Sports.kz.

В составе сборной Казахстана по шайбе забросили Никита Михайлис на 19-й минуте, Батырлан Муратов на 40-й минуте, Евгений Рымарев на 52-й минуте и Максим Мухаметов на 57-й минуте.

К слову, эта игра для обеих команд турнирного значения не имела: Казахстан накануне уже обеспечил себе четырехлетнее участие в элитном дивизионе, а Словения ранее вылетела в первый дивизион.

На ЧМ-2023 Казахстан одержал две победы по буллитам — над Норвегией (4:3) и Словакией (4:3), обыграл в основное время Словению (4:3), а также потерпел четыре поражения — от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канады (1:5) и Латвии (0:7).

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