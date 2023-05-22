Историческое достижение: хоккеисты Казахстана будут играть четыре года в элитном дивизионе

Сборная Казахстана впервые в истории сохранила четырехлетнюю прописку в элитном дивизионе Чемпионата мира, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Как передает Shaiba.kz, сборная Казахстана по хоккею впервые в истории будет играть в "элите". Это означает, что наши хоккеисты будут в элитном дивизионе Чемпионата мира четыре года подряд.

Следующее мировое первенство пройдет в Чехии. Турнир с 10 по 26 мая 2024 года примут Прага и Острава.

Ранее команда выступала в группе сильнейших на мировых первенствах 1998, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022 годов. Лучшим результатом является пятое место в группе на турнире 2021 года в Риге.

20 мая сборная Казахстана по хоккею проиграла сборной Латвии со счетом 0:7 и лишилась шансов на выход в плей-офф Чемпионата мира. Днем ранее наши хоккеисты одержали вторую победу на ЧМ-2023. Наши спортсмены обыграли команду Словакии по буллитам со счетом 4:3.

