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На ремонт котельных Кокшетау выделили порядка двух миллиардов тенге

На ремонт котельных Кокшетау выделили порядка двух млрд тенге Фото: пресс-служба правительства
По решению правительства для подготовки ТЭЦ и теплосетей к зимнему периоду из бюджета выделено больше 1,9 млрд тенге на ремонт котельных Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Для ремонта двух котельных, которые обеспечивают жителей Кокшетау теплом, правительство постановило выделить средства для их ремонта. Дело в том, что обе котельные находятся в изношенном состоянии. Степень износа, как отмечает пресс-служба правительства, высокая.

"Для подготовки к зиме там планируется провести ремонтные работы, которые затронут дымовые трубы, непосредственно котлоагрегаты, газоходы, воздухоподогреватели и т.д. В результате должно быть обеспечено бесперебойное прохождение отопительного сезона 2023-2024 годов и последующих". Пресс-служба правительства РК

Стоит отметить, что обеспечивающие город теплом котельные были построены давно: РК-1 – в 1977 году и РК-2 – в 1998 году. На первой установлено три газомазутных котла общей мощностью 294 Гкал/час, на второй – три пылеугольных котла мощностью 280 Гкал/час.

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Мария Мельникова
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