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Законодательство РК

На ремонт котельных в Кокшетау выделили свыше 816 млн тенге из госрезерва

, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 11:13
5 мая 2024 года премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление о выделении средств из резерва правительства на ремонт котельных в Кокшетау. Средства в сумме свыше 816 млн тенге перечислят в бюджет Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Деньги направлены для проведения соответствующих работ на районных котельных №1 и №2. В частности, планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля, говорится на сайте Правительства РК.

"В результате реализации данных мер повысится эффективность котельных, снизится число аварий и остановок, что позволит обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона", – сообщает пресс-служба кабмина.

Также в правительстве сообщили, что прорабатывается проект по строительству в Кокшетау полноценной ТЭЦ. При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ.

Реализация проекта будет проходить в рамках соглашения между Казахстаном и Россией, которое было подписано 17 апреля текущего года. Уполномоченной организацией с казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" сформирована соответствующая дорожная карта для начала работ по ТЭЦ уже в текущем году.

В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. На 4 мая текущего года единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей.

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