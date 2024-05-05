На ремонт котельных в Кокшетау выделили свыше 816 млн тенге из госрезерва
Деньги направлены для проведения соответствующих работ на районных котельных №1 и №2. В частности, планируется отремонтировать котлоагрегаты и пакеты конвективной части, а также заменить поверхности нагрева и бункеры сырого угля, говорится на сайте Правительства РК.
"В результате реализации данных мер повысится эффективность котельных, снизится число аварий и остановок, что позволит обеспечить бесперебойное прохождение предстоящего отопительного сезона", – сообщает пресс-служба кабмина.
Также в правительстве сообщили, что прорабатывается проект по строительству в Кокшетау полноценной ТЭЦ. При этом с учетом дальнейшей газификации Кокшетау предусматривается установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ.
Реализация проекта будет проходить в рамках соглашения между Казахстаном и Россией, которое было подписано 17 апреля текущего года. Уполномоченной организацией с казахстанской стороны в лице АО "Самрук-Энерго" сформирована соответствующая дорожная карта для начала работ по ТЭЦ уже в текущем году.
В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. На 4 мая текущего года единовременную выплату в размере 100 МРП получили 16 168 семей.