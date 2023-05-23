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Александр Бублик покинул турнир в Женеве

Александр Бублик покинул турнир в Женеве Фото: ktf.kz
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик проиграл первый матч в женевском турнире и завершил в нем участие, сообщает Zakon.kz.

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Первый и ставший последним матч Александр Бублик провел с американцем Маркосом Гироном. Горон занимает 74 место в рейтинге АТР, Бублик – 48-е, пишет Sports.kz.

Во время встречи на корте Александр Бублик проиграл американскому теннисисту в двух сетах. Игра закончилась со счетом 0:6, 4:6.

Таким образом, Александр Бублик завершил свое участие в турнире в швейцарской Женеве.

Напомним, что 22 мая казахстанка Елена Рыбакина по обновленному рейтингу женской теннисной ассоциации (WTA) официально стала четвертой ракеткой планеты.

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Бублик Александр
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