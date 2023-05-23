В санэпиднадзоре Алматы рассказали, как эхинококк попадает в организм человека, сообщает Zakon.kz.

Эхинококкозом называют заражение человека ленточным червем – эхинококком, пребывающим на момент инвазии в стадии личинки. В отличие от прочих глистов эхинококк обитает не в кишечнике, а в других органах, поражая печень, легкие и даже головной мозг. Обитая в постоянно разрастающихся эхинококковых кистах, паразит вызывает сдавливание внутренних органов и мягких тканей, из-за чего снижается их функция. Кроме того, он отравляет организм человека токсичными отходами своей жизнедеятельности.

Основной причиной эхинококкоза является заражение ленточным червем Echinococcus granulosus, или лавроцистой.

"В организме человека этот гельминт проходит личиночную стадию своего развития, а окончательными его хозяевами служат хищные животные, в кишечнике которых они достигают зрелости. Люди и травоядные животные, домашние и дикие служат для паразита промежуточными хозяевами. После попадания в организм человека эхинококк лишается возможности оставить потомство, поскольку не достигает зрелости и не может отложить яйца, которые бы выделились в окружающую среду и стали источником инвазии для новой жертвы", – говорится в сообщении.

Основным источником заражения для человека служат домашние животные.

В организме кошек и собак паразит развивается из личиночной до взрослой стадии, и тогда человек может заразиться, контактируя с фекалиями своих любимцев.

У сельскохозяйственных животных источником заражения служит их мясо, печень, легкие и другие органы: при недостаточной термической обработке личинки сохраняют жизнеспособность и попадают с пищей в кишечник человека, а в дальнейшем – в его печень или другие органы.

"Наиболее частым путем заражения эхинококком становится попадание в организм через немытые руки или с овощами, фруктами, контактировавшими с зараженной почвой", – отмечается в сообщении.

Избавиться от паразита чрезвычайно сложно. Наиболее эффективным является хирургическое лечение эхинококкоза, однако оно возможно не во всех случаях.

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