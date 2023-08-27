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Как по виду ногтей определить нарушения в организме

Как по виду ногтей определить нарушения в организме Фото: pixabay
Доктор медицинских наук Триша Пасричи рассказала, как по внешнему виду ногтей можно определить нарушения в организме человека, сообщает Zakon.kz.

О самых распространенных изменениях ногтевой пластины и причинах, которые к этому приводят, рассказала изданию The Washington Post рассказал доктор медицинских наук Триша Пасричи.

Темные вертикальные полосы: так называемые осколочные кровоизлияния. Они могут возникнуть в результате укуса ногтей, а также в результате инфекции сердечных клапанов.

Горизонтальные гребни: известные как линии Бо , эти гребни поперек ногтя возникают, когда рост ногтя прерывается из-за серьезного заболевания или химиотерапии. Их также описывали люди, переболевшие Covid-19 .

Ямчатые, обесцвеченные ногти: это может быть признаком псориаза ногтей, аутоиммунного заболевания.

Ломкие ногти. Ломкие ногти чаще случаются у женщин и в пожилом возрасте. Может помочь ношение защитных перчаток и уменьшение контакта с моющими средствами или жидкостью для снятия лака.

Белые, желтые или коричневые ногти: это может быть признаком грибковой инфекции, которая часто может начаться на большом пальце стопы и распространиться. В некоторых случаях люди совершают ошибку, используя безрецептурные средства для лечения только ногтей, не осознавая, что грибок также находится на коже. Обратитесь к врачу, чтобы определить, какой тип перорального или местного лечения лучше, и обязательно обсудите лекарства, которые вы уже принимаете, чтобы избежать лекарственного взаимодействия.

Половинчатые ногти: также известные как ноготь Линдси. Эти изменения, наблюдаемые при заболевании почек, делают нижнюю половину ногтя молочно-белой, а верхнюю половину – коричневато-розовой. Иногда эти ногти возвращаются в нормальное состояние после трансплантации почки.

Ранее сомнолог Мигран Буниатян рассказал о том, что подергивания в момент перехода от состояния бодрствования к первой и второй стадиям сна – это нормальный процесс, который чаще происходит у детей до двух лет.

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