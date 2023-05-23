В Казахстане изменились Правила ведения бухгалтерского учета

Министерство финансов приказом от 15 мая 2023 года внесло изменения в Правила ведения бухгалтерского учета, сообщает Zakon.kz.

Уточнено, что при реализации активов в качестве запасов выписывается только накладная на отпуск запасов на сторону по форме З-2, при этом оформление акта приемки-передачи не требуется.

Если при приеме наличных денег используется контрольно-кассовая машина, то вместо квитанции выдается чек ККМ.

Своевременность сдачи авансового отчета и оставшихся в подотчете наличных денежных средств обеспечивает теперь не только бухгалтерская служба, но и руководство организации.

Нормы, определяющие порядок взаимного зачета излишков и недостач при инвентаризации, исключены из Главы 5 "Порядок хранения документов бухгалтерского учета" и перенесены в Главу 4 "Порядок проведения инвентаризации". В нее дополнен пункт 71-1, в котором говорится, что взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый период у одного и того же проверяемого лица, в отношении запасов одного и того же наименования и в тождественных количествах.

О допущенной пересортице материально ответственные лица представляют подробные объяснения комиссии.

Приказ вводится в действие 2 июня 2023 года.