В Казахстане утвердили новые правила ведения бухучета в госучреждениях

Министр финансов РК приказом от 12 мая 2025 года утвердил Правила ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности является представление полной и достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении.

Бухгалтерский учет в государственном учреждении осуществляется бухгалтерской службой государственного учреждения, являющейся его самостоятельным структурным подразделением или централизованной бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Указывается, что при необходимости администраторы бюджетных программ по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в необходимых случаях могут издавать указания о порядке применения общих положений по бухгалтерскому учету в государственных учреждениях своей системы с учетом специфики их деятельности и соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях.

В государственных учреждениях, не имеющих бухгалтерскую службу, бухгалтерский учет и отчетность осуществляется соответствующим специалистом, назначенным письменным распоряжением руководителя государственного учреждения.

Централизованный учет осуществляется в соответствии с Положением о централизованной бухгалтерии, которое утверждается приказом администратора бюджетных программ.

Централизованная бухгалтерия представляет руководителям обслуживаемых государственных учреждений финансовую отчетность в сроки, установленные главным бухгалтером централизованной бухгалтерии по согласованию с руководителями этих государственных учреждений.

Предусматривается, что главный бухгалтер или лицо, его замещающее, государственного учреждения назначается и освобождается от должности руководителем и подчиняется непосредственно руководителю государственного учреждения, при отсутствии последнего лицу, на которого соответствующим приказом возложено исполнение обязанностей.

Главный бухгалтер государственного учреждения обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций, предоставление оперативной информации, составление в установленные сроки финансовой отчетности.

Указывается, что бухгалтерская служба в государственных учреждениях обеспечивает полную и достоверную информацию государственных органов для контроля за соблюдением законодательства республики в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности государственных учреждений, за ходом исполнения плана финансирования, состоянием расчетов с организациями, государственными учреждениями и лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей.

Первичные документы составляются в момент совершения операции или события, если это не представляется возможным – непосредственно по окончании операции или события.

Записи в первичных документах производятся лишь такими средствами, которые обеспечивают сохранность записей в них в течение длительного времени.

Первичные документы содержат следующие обязательные реквизиты:

наименование документа (формы);

дату составления;

наименование организации или фамилию и инициалы, от имени которого составлен документ;

содержание операции или события;

единицы измерения операции или события (в количественном и стоимостном выражении);

наименование должностей, фамилии, инициалы и подписи лиц, ответственных за совершение операции (подтверждение события) и правильность ее (его) оформления;

бизнес-идентификационный номер (БИН).

Правила также устанавливают:

Принципы и основные качественные характеристики бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.

Общие учетные принципы.

Порядок учета операций по централизованному снабжению долгосрочными активами и запасами государственных учреждений.

Порядок учета операций по централизованному снабжению, возникающих между заказчиком и грузополучателем, состоящими на одном бюджете.

Порядок учета операций по централизованному снабжению, возникающих между заказчиком и грузополучателем, состоящими на разных бюджетах.

Порядок учета активов и обязательств по договорам концессии.

Посмотреть весь документ можно здесь.

При этом отменен приказ от 14 февраля 2025 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра финансов Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 26 мая 2025 года.