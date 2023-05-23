В Аргентине ввели в оборот новую купюру из-за состояния экономики

22 мая в Аргентине поступила в обращение новая купюра номиналом 2 000 песо, сообщает Zakon.kz..

В этом году аргентинский песо потерял около четверти своей стоимости по отношению к доллару, несмотря на строгий контроль за движением капитала, который замедляет его падение, сообщает The Guardian.

Большинство аргентинцев покупают доллары на неофициальных рынках, где они продаются по цене более 480 песо против официального курса в 235.



Южноамериканская страна также борется с инфляцией на уровне 109%, одной из самых высоких в мире, которая, по оценкам центрального банка, может достичь почти 130% к концу года. Ранее центробанк страны поднял процентную ставку до 97%.

Поскольку около половины всех коммерческих операций по-прежнему совершается наличными, новая самая крупная купюра должна частично облегчить проблемы, связанные с тем, что банкам не хватает места в хранилищах, а местные жители и туристы часто носят с собой сумки с наличными для оплаты.





"Эта купюра более высокого номинала улучшит работу банкоматов и в то же время оптимизирует движение наличных денег". из заявления центрального банка

Ранее самой крупной банкнотой была купюра номиналом 1 000 песо. Новая банкнота номиналом 2 000 песо имеет дизайн, посвященный развитию науки и медицины в Аргентине.