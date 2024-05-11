Новая купюра введена в оборот в Кыргызстане
По данным пресс-службы Нацбанка страны, на банкноте образца 2023 года сохранены портрет выдающегося кыргызского актера и художника Суйменкула Чокморова на лицевой стороне и здание кинотеатра "Ала-Тоо" – на оборотной стороне банкноты. Основной цвет и размер банкноты также остались без изменений.
Фото: Национальный банк Кыргызской Республики
Фото: Национальный банк Кыргызской Республики
Банкнота номиналом пять тысяч сомов содержит трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.
В Нацбанке напомнили, что все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории страны и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.
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