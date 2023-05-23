В порядок взимания налогов при онлайн-торговле и услугах в ЕАЭС внесут изменения

Разработан проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме", сообщает Zakon.kz.

Протокол совершен в Бишкеке 9 декабря 2022 года.

В частности, в документе уточняется, что услуги в электронной форме – это услуги, которые оказаны через информационно-телекоммуникационную сеть (сеть электросвязи), в том числе через сеть Интернет, оказание которых невозможно без использования информационных технологий и перечень которых утверждается Советом Комиссии.

Также протокол дополнен пунктом о том, что на налогоплательщика (организацию или индивидуального предпринимателя) одного государства-члена, состоящего на учете в налоговом органе другого государства-члена только в связи с открытием банковского счета или наличием в этом другом государстве-члене недвижимого имущества, транспортных средств, либо представительства, которое не выполняет работы (не оказывает услуги), местом реализации которых является территория этого другого государства-члена, не возлагается обязанность по представлению налоговых деклараций и уплате НДС в бюджет этого другого государства-члена.

Вместе с тем при выполнении (оказании) налогоплательщиком работ (услуг), местом реализации которых признается территория этого другого государства-члена, налогоплательщик-покупатель (организация или индивидуальный предприниматель), состоящий на учете в налоговом органе этого другого государства-члена, обязан по таким работам (услугам) исчислить и уплатить (удержать, если это установлено законодательством этого другого государства-члена) в бюджет этого другого государства-члена соответствующую сумму НДС.

При выполнении налогоплательщиком работ или услуг, местом реализации которых признается территория этого другого государства-члена, покупатель – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, исчисление и уплату в бюджет этого другого государства-члена соответствующей суммы НДС не производит.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 июня.