Особенности уплаты НДС за электронные услуги в ЕАЭС: Сенат одобрил поправки
Фото: primeminister.kz
Сенат одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме", сообщает Zakon.kz.
Цель документа – внедрение национального механизма упрощенной постановки на налоговый учет и уплаты НДС на электронные услуги.
Среди задач закона:
- создание равных условий налогообложения как внутри Евразийского экономического союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС;
- упрощение налогового администрирования;
- облегчение ведения бизнеса в области реализации электронных услуг.
Закон предусматривает:
- формирование перечня услуг, оказываемых в электронной форме (всего 14 услуг);
- определение порядка и условий места ведения деятельности при оказании услуг в электронной форме;
- определение порядка уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме.
"Ратификация протокола будет способствовать обеспечению потребностей бюджетов государств-членов ЕАЭС, улучшению экономической конъюнктуры, повышению прибыльности предприятий, оказывающих услуги в электронной форме, и в конечном итоге – укреплению сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС, а также сотрудничества с другими странами".Заключение Сената
Тему уплаты НДС затрагивал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года.
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