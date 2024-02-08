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Законодательство РК

Особенности уплаты НДС за электронные услуги в ЕАЭС: Сенат одобрил поправки

Казахстан ЕАЭС НДС Фото: primeminister.kz
Сенат одобрил закон "О ратификации протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме", сообщает Zakon.kz.

Цель документа – внедрение национального механизма упрощенной постановки на налоговый учет и уплаты НДС на электронные услуги.

Среди задач закона:

  • создание равных условий налогообложения как внутри Евразийского экономического союза, так и с третьими странами с прозрачным и четким механизмом уплаты НДС;
  • упрощение налогового администрирования;
  • облегчение ведения бизнеса в области реализации электронных услуг.

Закон предусматривает:

  • формирование перечня услуг, оказываемых в электронной форме (всего 14 услуг);
  • определение порядка и условий места ведения деятельности при оказании услуг в электронной форме;
  • определение порядка уплаты НДС при оказании услуг в электронной форме.
"Ратификация протокола будет способствовать обеспечению потребностей бюджетов государств-членов ЕАЭС, улучшению экономической конъюнктуры, повышению прибыльности предприятий, оказывающих услуги в электронной форме, и в конечном итоге – укреплению сотрудничества между государствами-членами ЕАЭС, а также сотрудничества с другими странами".Заключение Сената

Тему уплаты НДС затрагивал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года.

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