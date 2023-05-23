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Пожарный поезд подключили для тушения пожара в Абайской области

Пожарный поезд подключили для тушения пожара в Абайской области Фото: пресс-служба КТЖ
Пожарный поезд участвует в тушении возгорания на территории Абайской области, сообщает Zakon.kz.

22 мая к месту тушения пожара на станцию Аул был направлен пожарный поезд станции Семей. Поезд экипировал более 20 пожарных машин ДЧС. Железнодорожники доставили свыше 180 тонн воды.

"Возгорание произошло в Бородулихинском районе, в семи километрах от станции Аул. Пожар не повлиял на движение поездов, угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет", – говорится в сообщении пресс-службы АО "НК "Казакстан темир жолы".

На станциях Семей и Защита Семейского отделения дороги созданы оперативные штабы по вопросам безопасности в пожароопасный период.

По состоянию на 9:00 23 мая борьбу с возгоранием ведут свыше 220 человек и 71 единица техники.

По последним данным, площадь лесного пожара в области Абай увеличилась до 1100 гектаров. По сообщению акима региона, угрозы населенным пунктам нет, но при этом все службы находятся в готовности к экстренному вывозу людей из опасного района.

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