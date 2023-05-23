В финал британского кинофестиваля вошли четыре фильма из Казахстана

В финал британского кинофестиваля V Eurasian Film Festival (ECG FF) вошли четыре фильма из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

За победу в номинации "Лучшее короткометражное кино" поборется фильм Barn, режиссер – Рамазан Ҳалиолла, в номинации "Лучшее документальное кино" представлены фильмы Awakening of a sleeping beauty, режиссер – Ақбөбек Төлжанова и Segiz, режиссер – Aлмас Максут, в номинации "Лучшее Евразийское кино" (Гран-при) фильм The Crying Steppe, режиссер – Марина Кунарова.

Каждый из этих фильмов представляет собой уникальную историю о жизни и культуре Казахстана.

"Мы рады, что кинематограф Казахстана продолжает развиваться и находить своих зрителей в разных уголках мира. Мы желаем всем участникам фестиваля удачи и надеемся, что казахстанское кино продолжит радовать нас новыми шедеврами", – прокомментировала директор фестиваля Анна Лари.

Eurasian Film Festival пройдет с 24 по 30 мая.

В 2023 году на кинофестиваль были поданы заявки из Великобритании, Казахстана, Украины, Израиля, Грузии, Азербайджана, Франции, Беларуси, Аргентины, России, Армении, Узбекистана, США, Ирана, Польши, Швеции, Молдовы, Кыргызстана.

ECG Film Festival – это мост между Центральной Азией и Великобританией, точка объединения культур из разных стран мира. С помощью такого культурного сотрудничества англоязычные зрители смогут больше узнать о внутренней жизни Казахстана.