"Мастерс" в Риме с участием Елены Рыбакиной побил рекорд посещаемости

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Если Рыбакина стала победительницей в женской сетке, то у мужчин не было равных Даниилу Медведеву. Как раз матч россиянина закрывал турнир в Риме, где он в финале победил датчанина Хольгера Руне. За этим поединком следили 10 тысяч зрителей.

2023 Italian Open:

10K spectators at the ATP final, 298K during the fortnight (= €22.5M in revenue).



Plans to build a roof at Centrale should be finalised within six months, the roof to be operational by the 2026 tournament edition.https://t.co/638WXs5xXl