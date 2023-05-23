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"Мастерс" в Риме с участием Елены Рыбакиной побил рекорд посещаемости

Теннис Рекорд Посещаемости Фото: Instagram/lenarybakina
За две недели итальянский крупный турнир Internazionali BNL d'Italia, где чемпионкой стала казахстанка Елена Рыбакина, посетили 298 138 болельщиков. Организаторы соревнований получили доход в размере 22,5 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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Если Рыбакина стала победительницей в женской сетке, то у мужчин не было равных Даниилу Медведеву. Как раз матч россиянина закрывал турнир в Риме, где он в финале победил датчанина Хольгера Руне. За этим поединком следили 10 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что римский турнир в этом году вместо обычных восьми дней продлился две недели. В прошлом сезоне Открытый чемпионат Италии посетило 235 469 зрителей, а в этот раз игры посмотрели 298 138 человек, что принесло денежную выручку в 22,5 млн евро. 

Также стоит отметить, что на нынешнем турнире в Риме прибавилось количество игроков, с 64 до 96 теннисистов в мужской и женских сетках. Это тоже увеличило кассовую выручку примерно на 10 млн евро.

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