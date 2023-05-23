Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 мая

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 23 мая 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,12 тенге, евро – 481,49 тенге, рубля – 5,58 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 439,5 тенге, продажи – 444 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,44 тенге, продажи – 5,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441,5 тенге, продажи – 444 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,6 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 444 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге.

Читайте также

Какие налоги и платежи нужно уплатить до 25 мая

Что ждет финансовый рынок на этой неделе: отчеты компаний и выступление главы минфина США

Доллар подешевел на 3 тенге на торгах 22 мая

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
Ситуация в Украине 22 мая
Ситуация в Украине: в Белгородской области введен режим КТО, Грузия отказывается от визового режима с РФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления