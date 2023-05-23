Курсы валют в обменниках Казахстана на 23 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 23 мая 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 445,12 тенге, евро – 481,49 тенге, рубля – 5,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 439,5 тенге, продажи – 444 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,44 тенге, продажи – 5,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 441,5 тенге, продажи – 444 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 444 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,55 тенге. Читайте также Какие налоги и платежи нужно уплатить до 25 мая Что ждет финансовый рынок на этой неделе: отчеты компаний и выступление главы минфина США Доллар подешевел на 3 тенге на торгах 22 мая

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