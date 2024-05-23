Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 23 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 23 мая 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 441,79 тенге, евро – 478,77 тенге, рубля – 4,9 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 441 тенге, продажи – 446 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,82 тенге, продажи – 4,92 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 442,5 тенге, продажи – 444,1 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 478,5 тенге, продажи – 482,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 4,93 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 443 тенге, продажи – 444 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 483 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,84 тенге, продажи – 4,88 тенге. Читайте также Когда истекает срок уплаты налогов и платежей В Казахстане приостановят применение новой формы декларации о доходах Адресную социальную помощь в Казахстане будут назначать по-новому

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