В США водитель грузовика протаранил ворота Белого дома

По словам представителя Секретной службы США Энтони Гульельми, инцидент произошел около 22:00 по местному времени, сообщает Fox News.



Никто из сотрудников Секретной службы или Белого дома не пострадал. Причина и характер аварии расследуются.

🚨#BREAKING: A U-Haul truck rams into security barriers outside the White House



📌#Washington l #DC



Currently multiple law enforcements and the secret service along with bomb squad are on the scene after a U-Haul truck crashes and rams into security barriers outside near the…