В США водитель въехал в толпу на грузовике и открыл огонь: погибли 10 человек

Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Есть раненые и погибшие, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился утром, 1 января 2025 года, на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана, передаёт CBS.

"По меньшей мере 10 человек погибли, 30 пострадали. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", – сообщает канал.

18+⚡️В Новом Орлеане неизвестный въехал в толпу. Сообщается о 10 погибших | #Orleans pic.twitter.com/llMp2HhspY — Goldmann 𝕏 (@JurgenKingsmann) January 1, 2025

Как рассказали свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Известно о двух раненых стражах порядка.

Ранее стало известно о пяти погибших в новогоднюю ночь из-за фейерверков в Германии.