#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
525.11
546.74
4.88
Мир

В США водитель въехал в толпу на грузовике и открыл огонь: погибли 10 человек

перестрелка, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 18:03 Фото: Х/JurgenKingsmann
Водитель на грузовике въехал в толпу людей в Новом Орлеане в США и открыл огонь. Есть раненые и погибшие, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился утром, 1 января 2025 года, на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана, передаёт CBS.

"По меньшей мере 10 человек погибли, 30 пострадали. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", – сообщает канал.

Как рассказали свидетели, грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять, а полиция открыла ответный огонь. Известно о двух раненых стражах порядка.

Ранее стало известно о пяти погибших в новогоднюю ночь из-за фейерверков в Германии.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
В России мальчик во время игры прострелил брату глаз
Мир
18:25, Сегодня
В России мальчик во время игры прострелил брату глаз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: