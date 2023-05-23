Стало известно о помолвке миллиардера Джеффа Безоса

Американский миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос помолвлен на обладательнице премии "Эмми" Лорен Санчес, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из публикации журнала People, который ссылается на источник.

Также сказано, что 59-летний Безос и 53-летняя Санчес отдыхают на юге Франции.

О романе третьего богатейшего человека в мире и бывшей телеведущей стало известно в январе 2019 года.

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Это произошло, как отмечает РБК, после того, как миллиардер объявил о разводе с писательницей Маккензи Скотт, с которой прожил 25 лет.

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После развода она вошла в рейтинг самых богатых людей в мире. Ее личное состояние оценивается в 36,6 млрд долларов.

Основатель Amazon занимает третье место в списке богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием 137,8 млрд долларов.