Джефф Безос одержим идеей выбить для своей жены роль девушки Джеймса Бонда

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос продвигает свою супругу Лорен Санчес-Безос в новой ленте про агента 007, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал британский журналист светской хроники Роб Шутер в своем блоге со ссылкой на источники.

"Он одержим. Это не просто фантазия о кастинге. Джефф хочет видеть ее на экране, и точка", – заявил голливудский инсайдер в беседе с Шутером.

Такое желание возникло не на пустом месте. В феврале 2025 года контроль над франшизой о Джеймсе Бонде перешел от продюсеров Барбары Брокколи и Майкла Г. Уилсона к студии Amazon MGM. Саму студию MGM компания Amazon купила в 2022 году за 8,45 млрд долларов.

"Она не актриса, но она – муза Джеффа. А когда тратишь восемь млрд, получаешь то, что хочешь", – добавил в комментарии Шутеру один из топ-менеджеров Amazon MGM Studio.

В Сети неоднозначно восприняли такую идею. Большинство интернет-пользователей задались вопросом, а может ли Лорен Санчес-Безос претендовать на девушку Бонда?

"Ну прет из нее эта страсть к жизни, а это дорогого стоит. Да и женщинам это может быть полезно. Дело не в красоте, но и во внутреннем огне, который приводит к опыту, который мы все созерцаем", – отметили фанаты бондианы.

Режиссером нового фильма станет Дени Вильнёв, работавший над "Дюной". Сценарий напишет автор "Острых козырьков" Стивен Найт. Только кто сыграет Бонда и других персонажей, пока неизвестно.

