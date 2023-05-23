Курс на развитие казахстанских кадров взяла компания "АрселорМиттал Темиртау"

Развивать собственные кадры, предоставляя возможность благодаря навыкам и знаниям подниматься по карьерной лестнице – такой курс взяла компания "АрселорМиттал Темиртау".

Для этого в Стальном департаменте АО "АрселорМиттал Темиртау" стартовала программа по развитию молодых специалистов – "Инженерный клуб". Участники программы будут заниматься решением актуальных для комбината производственно-технических задач с целью совершенствования техники и технологии предприятия.

"Инженерный клуб" – это добровольное объединение работников металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау", специалисты которого могут профессионально развиваться и перенимать опыт у первых руководителей компании, при этом предлагать идеи и проекты.

Фото: Игоря Узаревича

Идея создания "Инженерного клуба" зародилась в декабре 2022 года, инициатором стал генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Владимир Яблонский.

- Мы должны развивать казахстанских специалистов. У нас много талантливых работников. Мы будем развивать их компетенции навыки, будем давать новые знания. "Инженерный клуб" отличная возможность заметить лучших из лучших, - сказал генеральный директор.

После конкурсного отбора участниками проекта на первом этапе стали 25 человек. 17 мая состоялось стартовое совещание клуба, на котором участникам программы разъяснили цели и задачи пилотного проекта.

"Руководители компании когда-то прошли через подобные программы развития. "Инженерный клуб" позволит получить полезные знакомства и совместную работу с первыми руководителями компании, увидеть работу комбината на другом, высоком уровне и повысить профессиональный потенциал. Растите и развивайтесь!" Директор по персоналу АО "АрселорМиттал Темиртау" – Казахстан Елена Винокурова

Елена Винокурова, Фото: Игоря Узаревича

Инженеров также ждут всевозможные виды обучения, командировки на родственные предприятия группы ArcelorMittal и карьерный рост. Каждому участнику "Инженерного клуба" по результатам работы за 12 месяцев и выполнению заявленных KPI планируется дополнительное поощрение в размере от 200 000 тенге.

Участников клуба разделили на шесть команд, каждая из которых будет заниматься развитием компании в определенном направлении. На первом этапе в течение трех месяцев инженеры будут освобождены от основных обязанностей и полностью погрузятся в новую для себя атмосферу. За каждой командой закреплен куратор из числа руководителей компании.