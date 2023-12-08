"АрселорМиттал" подтвердил продажу компании Казахстану

"АрселорМиттал" передает право собственности на "АрселорМиттал Темиртау" предприятию, находящемуся в 100%-ной собственности правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Официальное заявление опубликовали 8 декабря 2023 года на сайте головного офиса ArcelorMittal.

"Правительство Казахстана и ArcelorMittal завершили сделку, в рамках которой Qazaqstan Investment Corporation ("QIC"), контролируемый государством фонд прямых инвестиций, приобрела 100% акций АО "АрселорМиттал Темиртау" и АО "АрселорМиттал Тубулар Продактс Актау" (совместно именуемый "АрселорМиттал Темиртау"). Эта сделка, ставшая результатом многомесячных обсуждений, стратегически направлена ​​на обеспечение стабильного и устойчивого будущего "АрселорМиттал Темиртау" и соответствует взаимным интересам всех участвующих сторон", – говорится в сообщении ArcelorMittal.

По условиям сделки, портфель активов передается на условиях "как есть". Таким образом, после подписания соглашения QIC взяла на себя полный контроль и ответственность за деятельность "АрселорМиттал Темиртау". Предприятие пройдет ребрендинг и будет работать под новым названием.

В головном офисе напомнили, что ArcelorMittal владеет сталелитейным заводом и интегрированными железорудными и угольными шахтами с 1995 года, и почти три десятилетия ее присутствия в стране способствовали продолжению интегрированного производства стали в Казахстане. Сталелитейные и горнодобывающие активы играют важную роль в местной и региональной экономике.

"Правительство Казахстана, как новый владелец, взяло на себя обязательство создать условия, способствующие долгосрочной финансовой и операционной стабильности компании. Крайне важно не только поддерживать, но и повышать эффективность всех существующих бизнес-процессов, обеспечивая при этом непрерывность текущих операций. Кроме того, правительство стремится способствовать развитию инновационных направлений роста компании". ArcelorMittal

По условиям сделки, ArcelorMittal получила возмещение при закрытии сделки в размере 286 млн долларов, что отрицательно сказалось на капитале примерно на 800 млн долларов.

Комментируя это, исполнительный председатель Лакшми Миттал и генеральный директор ArcelorMittal Адитья Миттал сказали:

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить сотрудников "АрселорМиттал Темиртау" за все, что они внесли за последние 28 лет. Хотя бизнес столкнулся с некоторыми серьезными проблемами, было также много заметных достижений, которыми следует гордиться. "АрселорМиттал Темиртау" был очень ценной частью "АрселорМиттал", и мы уезжаем с почтительными воспоминаниями о Казахстане и всех тех, кто сотрудничал с нами".

ArcelorMittal также внес пожертвование в размере 16 млрд тенге (около 35 млн долларов) в фонд "Казахстан халкына", благотворительную организацию, которая поддерживает социальное благополучие в Казахстане. Вклад ArcelorMittal будет сосредоточен на здравоохранении и образовании, при этом 50% будет инвестировано в Темиртау, а 50% – в Карагандинскую область.

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8 декабря 2023 года стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

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Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве рассказал, что новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Подробности по ссылке.