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Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу

Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Кызылординская школьница Садык Роза разработала новую математическую таблицу, улучшающую методику преподавания математики. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Как сказано в сообщении ведомства, в результате проведения исследовательской работы по требованию Национального института интеллектуальной собственности Розе и руководителю Габидену Тулебайулы выдано цифровое свидетельство.

Данная таблица получила официальное название "Роза – таблица единиц измерения".

Это открытие ученицы школы-лицея №5 имени И.В.Панфилова Кызылорда было признано лучшим на республиканском этапе республиканского конкурса научно-исследовательских проектов "Зерде" и вызвало восхищение ученых.

В итоге она стала обладательницей Гран-при.

Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

"Главным нововведением является применение методической таблицы работы с математическими единицами измерения при решении задач. Эта новая таблица, которая совершенствует методику преподавания математики, сегодня используется в учебном процессе в организациях образования".Руководитель Габиден Тулебайулы

Стоит отметить, что этот труд кызылординской школьницы стал лучшим из почти 600 участников образовательного соревнования и включен в учение о математике как еще одна новая формула.

Ранее сообщалось, что в Казахстане определили квоты приема в колледжи и училища для некоторых категорий граждан.

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