МИД установил ставки консульского сбора за выдачу повторных документов

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Приказом МИД РК от 17 мая 2023 года внесены изменения и дополнения в ставки консульского сбора за совершение консульских действий, сообщает Zakon.kz.

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