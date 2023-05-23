МИД установил ставки консульского сбора за выдачу повторных документов
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Приказом МИД РК от 17 мая 2023 года внесены изменения и дополнения в ставки консульского сбора за совершение консульских действий, сообщает Zakon.kz.
В частности, дополнен пункт, что за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния установлен консульский сбор в сумме:
- 25 долларов США;
- 20 евро;
- 20 английских фунтов стерлингов;
- 25 швейцарских франков;
- 1420 российских рублей;
- 165 китайских юаней.
Приказ вводится в действие со 2 июня 2023 года.
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