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Законодательство РК

МИД установил ставки консульского сбора за выдачу повторных документов

МИД установил консульский сбор за выдачу повторных документов Фото: pixabay
Приказом МИД РК от 17 мая 2023 года внесены изменения и дополнения в ставки консульского сбора за совершение консульских действий, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнен пункт, что за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния установлен консульский сбор в сумме:

  • 25 долларов США;
  • 20 евро;
  • 20 английских фунтов стерлингов;
  • 25 швейцарских франков;
  • 1420 российских рублей;
  • 165 китайских юаней.

 Приказ вводится в действие со 2 июня 2023 года.

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