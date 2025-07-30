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Право

Обновлены ставки консульского сбора за оформление документов

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 11:40 Фото: gov4c.kz
Приказом и.о. министра иностранных дел от 21 июля 2025 года внесены изменения в ставки консульского сбора за совершение консульских действий на территории иностранного государства, сообщает Zakon.kz.

Установлены следующие ставки консульского сбора за совершение консульских действий:

Оформление паспорта гражданина РК, за исключением оформления дипломатического и служебного паспортов:

  • 100 долларов
  • 75 евро
  • 65 английских фунтов стерлингов
  • 110 швейцарских франков
  • 10 000 российских рублей
  • 660 китайских юаней 

Однократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

  • 80 долларов
  • 75 евро
  • 75 английских фунтов стерлингов
  • 80 швейцарских франков
  • 8000 российских рублей
  • 515 китайских юаней  

Многократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

  • от 200 до 1000 долларов (1-5 лет);
  • от 170 до 850 евро (1-5 лет);
  • от 170 до 810 английских фунтов стерлингов;
  • от 200 до 1000 швейцарских франков;
  • от 20 000 до 100 000 российских рублей;
  • от 1285 до 6525 китайских юаней. 

Туристская виза

Однократная

  • 60 долларов
  • 50 евро
  • 50 английских фунтов стерлингов
  • 60 швейцарских франков
  • 6000 российских рублей
  • 385 китайских юанейю 

Многократная

  • 90 долларов
  • 80 евро
  • 80 английских фунтов стерлингов
  • 90 швейцарских франков
  • 9000 российских рублей
  • 580 китайских юаней 

Выдача свидетельства на возвращение в РК

  • 10 долларов
  • 10 евро
  • 10 английских фунтов стерлингов
  • 10 швейцарских франков
  • 570 российских рублей
  • 65 китайских юаней 

Оформление ходатайств граждан РК, выехавших за границу по частным делам, об оставлении на постоянное жительство за границей

  • 140 долларов
  • 120 евро
  • 120 английских фунтов стерлингов
  • 140 швейцарских франков
  • 14 000 российских рублей
  • 900 китайских юаней 

Оформление ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о въезде в РК на постоянное жительство и воссоединение семьи

  • 100 долларов
  • 75 евро
  • 65 английских фунтов стерлингов
  • 100 швейцарских франков
  • 10000 российских рублей
  • 645 китайских юаней 

Оформление ходатайства о приеме в гражданство РК и восстановлении в гражданстве РК

  • 100 долларов
  • 90 евро
  • 90 английских фунтов стерлингов
  • 100 швейцарских франков
  • 10000 российских рублей
  • 645 китайских юаней 

Оформление ходатайства о выходе из гражданства РК

  • 150 долларов
  • 130 евро
  • 130 английских фунтов стерлингов
  • 150 швейцарских франков
  • 15000 российских рублей
  • 1025 китайских юаней 

Также утверждены ставки по:

  • регистрации актов гражданского состояния;
  • истребованию документов;
  • легализации документов;
  • совершение нотариальных действий и т.д. 

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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