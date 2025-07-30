Обновлены ставки консульского сбора за оформление документов

Приказом и.о. министра иностранных дел от 21 июля 2025 года внесены изменения в ставки консульского сбора за совершение консульских действий на территории иностранного государства, сообщает Zakon.kz.

Установлены следующие ставки консульского сбора за совершение консульских действий:

Оформление паспорта гражданина РК, за исключением оформления дипломатического и служебного паспортов:

100 долларов

75 евро

65 английских фунтов стерлингов

110 швейцарских франков

10 000 российских рублей

660 китайских юаней

Однократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

80 долларов

75 евро

75 английских фунтов стерлингов

80 швейцарских франков

8000 российских рублей

515 китайских юаней

Многократная виза (кроме туристской и транзитной виз)

от 200 до 1000 долларов (1-5 лет);

от 170 до 850 евро (1-5 лет);

от 170 до 810 английских фунтов стерлингов;

от 200 до 1000 швейцарских франков;

от 20 000 до 100 000 российских рублей;

от 1285 до 6525 китайских юаней.

Туристская виза

Однократная

60 долларов

50 евро

50 английских фунтов стерлингов

60 швейцарских франков

6000 российских рублей

385 китайских юанейю

Многократная

90 долларов

80 евро

80 английских фунтов стерлингов

90 швейцарских франков

9000 российских рублей

580 китайских юаней

Выдача свидетельства на возвращение в РК

10 долларов

10 евро

10 английских фунтов стерлингов

10 швейцарских франков

570 российских рублей

65 китайских юаней

Оформление ходатайств граждан РК, выехавших за границу по частным делам, об оставлении на постоянное жительство за границей

140 долларов

120 евро

120 английских фунтов стерлингов

140 швейцарских франков

14 000 российских рублей

900 китайских юаней

Оформление ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о въезде в РК на постоянное жительство и воссоединение семьи

100 долларов

75 евро

65 английских фунтов стерлингов

100 швейцарских франков

10000 российских рублей

645 китайских юаней

Оформление ходатайства о приеме в гражданство РК и восстановлении в гражданстве РК

100 долларов

90 евро

90 английских фунтов стерлингов

100 швейцарских франков

10000 российских рублей

645 китайских юаней

Оформление ходатайства о выходе из гражданства РК

150 долларов

130 евро

130 английских фунтов стерлингов

150 швейцарских франков

15000 российских рублей

1025 китайских юаней

Также утверждены ставки по:

регистрации актов гражданского состояния;

истребованию документов;

легализации документов;

совершение нотариальных действий и т.д.

Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.