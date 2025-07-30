Обновлены ставки консульского сбора за оформление документов
Установлены следующие ставки консульского сбора за совершение консульских действий:
Оформление паспорта гражданина РК, за исключением оформления дипломатического и служебного паспортов:
- 100 долларов
- 75 евро
- 65 английских фунтов стерлингов
- 110 швейцарских франков
- 10 000 российских рублей
- 660 китайских юаней
Однократная виза (кроме туристской и транзитной виз)
- 80 долларов
- 75 евро
- 75 английских фунтов стерлингов
- 80 швейцарских франков
- 8000 российских рублей
- 515 китайских юаней
Многократная виза (кроме туристской и транзитной виз)
- от 200 до 1000 долларов (1-5 лет);
- от 170 до 850 евро (1-5 лет);
- от 170 до 810 английских фунтов стерлингов;
- от 200 до 1000 швейцарских франков;
- от 20 000 до 100 000 российских рублей;
- от 1285 до 6525 китайских юаней.
Туристская виза
Однократная
- 60 долларов
- 50 евро
- 50 английских фунтов стерлингов
- 60 швейцарских франков
- 6000 российских рублей
- 385 китайских юанейю
Многократная
- 90 долларов
- 80 евро
- 80 английских фунтов стерлингов
- 90 швейцарских франков
- 9000 российских рублей
- 580 китайских юаней
Выдача свидетельства на возвращение в РК
- 10 долларов
- 10 евро
- 10 английских фунтов стерлингов
- 10 швейцарских франков
- 570 российских рублей
- 65 китайских юаней
Оформление ходатайств граждан РК, выехавших за границу по частным делам, об оставлении на постоянное жительство за границей
- 140 долларов
- 120 евро
- 120 английских фунтов стерлингов
- 140 швейцарских франков
- 14 000 российских рублей
- 900 китайских юаней
Оформление ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о въезде в РК на постоянное жительство и воссоединение семьи
- 100 долларов
- 75 евро
- 65 английских фунтов стерлингов
- 100 швейцарских франков
- 10000 российских рублей
- 645 китайских юаней
Оформление ходатайства о приеме в гражданство РК и восстановлении в гражданстве РК
- 100 долларов
- 90 евро
- 90 английских фунтов стерлингов
- 100 швейцарских франков
- 10000 российских рублей
- 645 китайских юаней
Оформление ходатайства о выходе из гражданства РК
- 150 долларов
- 130 евро
- 130 английских фунтов стерлингов
- 150 швейцарских франков
- 15000 российских рублей
- 1025 китайских юаней
Также утверждены ставки по:
- регистрации актов гражданского состояния;
- истребованию документов;
- легализации документов;
- совершение нотариальных действий и т.д.
Приказ вводится в действие с 9 августа 2025 года.