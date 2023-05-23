Названы популярные, но опасные для здоровья диеты
По его словам, препараты для избавления от лишнего веса помогают быстро похудеть, но они могут угрожать летальным исходом
"Далее по вредности идет биохакинг – "взлом" организма. Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек".Михаил Кутушов
При такой диете, где нужно пить только минеральную воду и другие жидкости, вес также будет уменьшаться, но одновременно с этим сильно пострадает "обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее".
Также специалист предостерег об опасности диет по названию продуктов (например, гречневая, шоколадная).
В продолжении беседы с "Газетой.Ru" он заявил, что они не принесут никакой пользы организму и не помогут вам полноценно похудеть.
Жир будет уходить, но при этом качество кожи и вашего здоровья будут оставлять желать лучшего.
Кроме того, токсиколог упомянул о вреде лимонной и водной диет, которые отрицательно сказываются и на здоровье человека, и на его внешности.
"Низкокалорийные диеты так же опасны, как и водные", – заключает специалист.
Ранее стало известно, какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении.