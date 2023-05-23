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Названы популярные, но опасные для здоровья диеты

Названы популярные, но опасные для здоровья диеты Фото: pixabay
Врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

По его словам, препараты для избавления от лишнего веса помогают быстро похудеть, но они могут угрожать летальным исходом

"Далее по вредности идет биохакинг – "взлом" организма. Смысл биохакинга сводится к изменению всех пищевых привычек".Михаил Кутушов

При такой диете, где нужно пить только минеральную воду и другие жидкости, вес также будет уменьшаться, но одновременно с этим сильно пострадает "обмен веществ, пищеварение, иммунитет, печень, желтый пузырь и так далее".

Также специалист предостерег об опасности диет по названию продуктов (например, гречневая, шоколадная).

В продолжении беседы с "Газетой.Ru" он заявил, что они не принесут никакой пользы организму и не помогут вам полноценно похудеть.

Жир будет уходить, но при этом качество кожи и вашего здоровья будут оставлять желать лучшего.

Кроме того, токсиколог упомянул о вреде лимонной и водной диет, которые отрицательно сказываются и на здоровье человека, и на его внешности.

"Низкокалорийные диеты так же опасны, как и водные", – заключает специалист.

Ранее стало известно, какие продукты нельзя употреблять при высоком давлении.

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