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Названа популярная диета, которая может навредить женскому здоровью

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 22:12 Фото: Zakon.kz
Мясная диета, известная как "диета хищников", способна нарушить гормональный баланс у женщин, что может привести к проблемам с зачатием и развитию поликистоза яичников, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью Daily Mail рассказал хирург-колопроктолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан.

Диета хищников предполагает почти полное исключение растительной пищи и акцент на продуктах животного происхождения. Она приобрела популярность благодаря быстрому снижению веса и способности стабилизировать уровень сахара в крови. Однако, как отметил доктор Раджан, у такого режима питания есть серьезные недостатки.

Врач подчеркнул, что женщинам стоит крайне осторожно относиться к мясной диете или вовсе отказаться от нее. Дело в том, что при таком питании организм недополучает клетчатку, которая содержится в овощах и фруктах. Недостаток пищевых волокон не только нарушает работу пищеварительной системы, но и способствует повышению уровня эстрогенов – основных женских половых гормонов.

"Клетчатка помогает выводить избыток эстрогена из организма. При ее нехватке гормон может вновь всасываться в кишечнике, что нарушает хрупкий гормональный баланс. Это может привести к сбоям менструального цикла, трудностям с зачатием, гормональным высыпаниям на коже и увеличению веса", – пояснил специалист.

Еще одним риском, связанным с мясной диетой, является поликистоз яичников. Это состояние характеризуется образованием множества мелких кист, из-за чего яичники увеличиваются в размерах. При поликистозе яйцеклетка часто не может выйти из фолликула для оплодотворения, что значительно снижает шансы на беременность. Доктор Раджан связывает развитие этой патологии с нарушением гормонального фона на фоне нехватки клетчатки в рационе.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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