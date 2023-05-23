Иностранцев и членов их семей будут учитывать в системе ОСМС
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения приказом от 15 мая 2023 года внесло дополнения в правила ведения учета потребителей и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.
Правила дополнены новой главой 2-1 "Порядок ведения учета потребителей, относящихся к категории "иностранцы, и члены их семей, временно пребывающие на территории РК в соответствии с условиями международного договора, ратифицированного РК".
Государственной корпорацией список указанных лиц формируется на основании данных из автоматизированной ИС "Иностранная рабочая сила" МТСЗН РК, ИС миграционной полиции МВД РК.
Приказ вводится в действие 2 июня 2023 года.
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