Иностранцев и членов их семей будут учитывать в системе ОСМС

Фото: Zakon.kz

Министерство здравоохранения приказом от 15 мая 2023 года внесло дополнения в правила ведения учета потребителей и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: