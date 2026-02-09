Минздрав урегулирует расходы в системе ОСМС на неработающих казахстанцев

Минздрав подготовил поправки в правила ведения учета потребителей медицинских услуг и предоставления права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, сообщает Zakon.kz.

Проект регулирует порядок учета застрахованных лиц и финансирования взносов в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Изменения направлены на повышение точности и прозрачности бюджетного планирования без каких-либо ограничений прав граждан на медицинскую помощь.

Ранее в законодательство об ОСМС была введена норма, согласно которой государство оплачивает взносы на ОСМС за неработающих граждан, находящихся в кризисной или экстренной жизненной ситуации и не осуществлявших пенсионные отчисления в течение последних трех месяцев.

Теперь предлагается уточнить территориальную принадлежность таких лиц, которая будет определяться по месту их постоянной регистрации, это позволит корректно учитывать расходы и распределять финансовую нагрузку между регионами.

В Минздраве отметили, что изменения не влияют на доступ граждан к медицинской помощи. Лица, относящиеся к категории социально уязвимых, уже застрахованы в системе ОСМС и имеют право на получение полного объема медицинских услуг – от первичной помощи до специализированного лечения.

"Предлагаемые изменения носят технический и уточняющий характер, направлены на улучшение управляемости системы. Государство продолжает выполнять свои обязательства по обеспечению медицинской помощи тем, кто в ней особенно нуждается", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.