"Налог на здоровье": почему без отчислений ОСМС даже не откроешь счет в банке

"Двойное налогообложение здоровья" – это когда платишь и страховку, и в кассу частных клиник. Это и есть ОСМС – казахстанская гибридная страховая медицина. Причем отчисления фактически сделали гражданской обязанностью, сказала Zakon.kz эксперт в сфере медицинского права Саида Сулейменова.

Система обязательного социального медицинского страхования, ОСМС – это история не столько про здоровье народа, сколько про социальные недуги нашего государства. Сомнения в том, что ОСМС полноценно приживется, были еще при его внедрении вместо бюджетной системы, когда в 2015 году был принят Закон РК "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Как в Казахстане "оптимизировали" зарубежную модель страховой медицины

"Когда чиновники в свое время обосновывали преимущества страховой медицины – по примеру США и других стран, речь шла о том, как система работает там. Главное было – свобода выбора. Если хочешь, заключаешь договор – и получи страховку и медуслуги по ней. Не желаешь или не можешь заключить договор, пожалуйста, при заболевании обращайся в клинику и плати по факту", – говорит юрист, специалист в области медицинского права Саида Сулейменова.

В США, например, почти 50 миллионов человек не состоят в системе медицинского страхования. Как правило, потому что официально не работают или работодатель не хочет оплачивать этот недешевый бонус, а сам человек не имеет такой возможности или желания. Как бы то ни было: капитализм и демократия в действии.

Но в Казахстане решили оптимизировать заимствованное ноу-хау. Чтобы никто не выпадал. И одним из принципов ОСМС назвали в статье 4 Закона солидарную ответственность государства, работодателей и граждан. Это, попросту говоря, когда одни платят за других. Типа, богатые за бедных. Но чтобы схема работала, она должна быть всеобщей.

"И теперь в Казахстане у человека нет выбора. Отчисления ОСМС сделали обязательными для всех вне зависимости от желания людей. А может, я не хочу обращаться в клинику, а хочу на прием именно к этому врачу, осуществляющему частную практику? Или веду здоровый образ жизни и трачусь не на лекарства, а на фитнес-клуб. Не важно, никто меня не спрашивает". Саида Сулейменова

И человек платит дважды: сначала за страховку, которой не пользуется. А затем, если заболеет, идет в частную клинику и отдает деньги в кассу. Но это еще полбеды.

Почему без отчислений в ФОМС нельзя открыть счет в банке

"Уже когда ОСМС внедрили, человек, если не делал отчисления, не мог только воспользоваться медуслугами в рамках ОСМС. Ну, не хотел – и не платил. В остальном его не ограничивали: в частности, экстренная помощь в рамках ГОБМП – в соответствии с Перечнем гарантированного объема бесплатной медицинской помощи оказывалась вне зависимости от отчислений". Саида Сулейменова

Но затем эту страховку вменили человеку уже в какую-то общегражданскую обязанность. А именно, это касается не только собственно медуслуг.

"Попробуйте хотя бы в течение месяца не оплачивать ОСМС – и вы даже не сможете виртуально открыть счет в банке! И не только за прошедший период, но и наперед, чтобы закрыть свое будущее якобы пользование услугами ОСМС. Причем с этой проблемой ко мне как к практикующему юристу в последнее время многие обращаются с жалобами, а каких-либо законодательных актов, регламентирующий такой порядок, в банках не предъявляют, их попросту нет". Саида Сулейменова

Возможно, это связано с какими-то накладками, связанными с принятием Социального кодекса РК, в котором есть нормы, связанные с отменой ЕСП – Единого совокупного платежа с 1 января 2024 года. Напомним, ЕСП был введен для самозанятых, не образующих ИП. И отчисления в ФСМС (Фонд обязательного медицинского страхования) включили в ЕСП наряду с пенсионными взносами и социальной страховкой, но главное – индивидуальным подоходным налогом.

Однако здесь возникает юридическая коллизия с Налоговым кодексом, в котором сроки действия коррелирующих норм не указаны. На что указывал Конституционный суд РК и рекомендовал правительству исправить недостатки.

А пока с отчислениями ОСМС наблюдается необъяснимый хаос. Хотя по закону все арендодатели квартир и прочие граждане, официально не работающие, но и не зарегистрировавшиеся в качестве ИП, прежде платившие ЕСП и горя не знавшие, вынуждены будут производить все выплаты по отдельности лишь с 1 января.

Это как если бы за отсутствие, скажем, страхования гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства его бы также лишали права открыть счет в банке. Нонсенс. Или, лучше сказать, маразм: тема-то медицинская.

Но этот неприятный сюрприз открылся совсем недавно. Тогда как некоторые пороки внедряемой системы ОСМС были очевидны еще на старте.

Когда "белая" бухгалтерия расплачивается за "черную" и "серую"

Несмотря на общественную критику, в 2020 году страховая медицина заработала на практике, с завидным постоянством доказывая обоснованность сомнений в ее состоятельности. Однако особенно богатыми на знаковые сигналы о наступлении системного кризиса оказались последние дни, когда в Мажилисе депутатами в течение одной недели были озвучены два запроса относительно ОСМС.

Первый депутатский запрос от 12 мая 2023 года – от фракции "AMANAT" – озвучила мажилисвумен Гульдара Нурумова. Краткое содержание: денег в ФСМС меньше, чем нужно, чтобы оплатить услуги лечебных организаций, что чревато банкротством последних и параличом всей системы здравоохранения. Не хватает же средств по нескольким причинам, но в том числе и потому, что три миллиона самозанятых казахстанцев, которые пользуются системой ОСМС, платят в Фонд сущие гроши. А именно, 40 процентов от вышеупомянутого ЕСП – Единого совокупного платежа, который составляет 1 МРП в Астане, Алматы и Шымкенте, а также в областных центрах, и половину МРП в других населенных пунктах.

Это значит: 10350 тенге в год в целом по стране и 20700 тенге в крупных городах. При том, что наемный работник со средней по РК зарплатой в 340 тысяч в месяц отдаст за год 204 тысячи (2 % – сам и еще 3% – работодатель). Но лечебных услуг они по умолчанию получают одинаково. Суммы завуалированы (о чем речь ниже), но они явно больше и десяти, и двадцати тысяч в год.

Второй запрос от 16 мая – от группы депутатов из разных фракций – озвучил депутат от Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов. Вопросов было затронуто несколько, но один из самых резонансных – предложение возвращать 50% отчислений тем гражданам, которые не обращались за медуслугами в рамках ОСМС, поскольку (по неофициальным, правда, данным) системой ОСМС пользуется не более 15 процентов казахстанцев. То есть ее внедрение оказалось профанацией.

Если же объединить претензии к ОСМС, то они в следующем. Оригинальная модель страховой медицины – такая, как действует, например, в США – "заточена" именно на то, чтобы каждый платил только за себя. Попытки ее "оптимизации", как в Казахстане – а вернее сказать, гибридизации – обречены на провал, потому что денег, которые условно богатый заплатил за условного бедного, не хватит на лечение обоих.

"Боливар не выдержит двоих", как говорил один литературный персонаж.

Это было ясно с самого начала, так в итоге и вышло. И кстати, насчет солидарности, которой оправдываются чиновники. Богатые платят за бедных – звучит, несомненно, благородно. Ну или, по крайней мере, в этом есть какая-то логика. Однако по факту получается иначе: законопослушные налогоплательщики в Казахстане платят за тех, кто скрывает доходы.