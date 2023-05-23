Когда запустят движение по БАКАД в Алматы
Фото: пресс-служба МИИР РК
Стало известно, когда запустят движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана Жамбул Бактияр, сообщает корреспондент Zakon.kz.
"Во втором квартале текущего года планируется ввод в эксплуатацию БАКАД протяженностью 66 км, дороги категории 1-А, имеющей по три полосы с каждой стороны с ограничением скорости в 120 км/ч", – сообщил председателя Комитета автомобильных дорог Жамбул Бактияр.
Позднее он добавил, что ориентировочная дата запуска дороги – 15 июня.
На автомобильной магистрали будет открытая система взимания платы, которая не предусматривает установку шлагбаумов на выездах и въездах, что обеспечит большую пропускную способность.
"Проект БАКАД реализуется согласно механизму концессии. Срок эксплуатации концессионером составляет 15 лет. Концессионером является ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции".Глава по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурланбек Омирбаев
По его словам, запуск БАКАД позволит сократить поток транспорта в городе, разгрузит основные магистрали и улучшит пропускную способность дорожной сети. Кроме того, окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку в городе и окрестностях.
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