SAS и другие британские силы специального назначения участвовали в тайных операциях в 19 странах за последние десять лет, в том числе в Нигерии, на Филиппинах и в России, а также в Сирии, Украине и совсем недавно в Судане, сообщает Zakon.kz.

Элитные военные подразделения действуют тайно, без публичного подтверждения их деятельности министрами. Но исследовательская группа Action on Armed Violence, базирующаяся в Лондоне, составила список их деятельности с 2011 года на основе утечек в СМИ.



В исследовании говорится, что члены SAS (Особой воздушной службы), SBS (Особой лодочной службы) и SRR (Полк специальной разведки) неоднократно направлялись премьер-министром и министром обороны Великобритании для выполнения миссий повышенного риска, как правило, там, где Великобритания не находится в состоянии войны.

Спецназовцы были особенно активны в Сирии: сообщалось, что они прибыли в страну в 2012 году, чтобы помочь повстанческим группам, сражающимся против президента Башара Асада. Также сообщается, что в 2013 году их направили в Сирию для идентификации военных целей перед началом бомбардировочной кампании, против которой в итоге проголосовали члены парламента,.

В начале этого года в просочившихся документах Пентагона было указано, что в Украине находятся 50 сотрудников британских спецподразделений, хотя Великобритания официально не является стороной конфликта; для сравнения, количество сотрудников из США и Франции составляло 14 и 15 человек соответственно. Их цель, однако, не была указана.



Авторы доклада заявили, что обширный список развертываний был получен, несмотря на отсутствие надзора. Хотя по конвенции члены парламента должны голосовать за участие в конфликтах, силы специального назначения могут быть развернуты без одобрения, и их действия не подлежат расследованию ни одним парламентским комитетом.

В какой-то момент, вскоре после того, как 38 человек, включая 30 британцев, были убиты террористом в пляжном отеле в Тунисе в июне 2015 года, стало известно, что SAS получили "карт-бланш" от Дэвида Кэмерона, который в то время был премьер-министром, на захват или убийство лидеров исламистов на Ближнем Востоке.

"Широкое развертывание британских сил специального назначения в многочисленных странах за последнее десятилетие вызывает серьезные опасения в отношении прозрачности и демократического надзора. Отсутствие парламентского одобрения и ретроспективного анализа этих миссий вызывает глубокую тревогу". исполнительный директор AOAV Иэн Овертон

Однако в марте 2023 года началось общественное расследование обвинений в том, что SAS несут ответственность за 54 бессудных убийства в Афганистане в 2010 и 2011 годах, как правило, во время ночных рейдов.

Спецназ участвовал в спасении двух десятков британских дипломатов и их семей из Хартума в апреле после начала боевых действий в Судане, эвакуировав их на аэродром к северу от столицы, когда они подверглись риску нападения.

В то время член парламента от партии Тори Бен Уоллес, который сейчас является министром обороны, высоко оценил усилия военных. Однако Министерство обороны сообщило, что в операции участвовали военнослужащие парашютного полка, Королевской морской пехоты и ВВС, но не упомянуло спецназ.

Спецназ часто участвует в спасении заложников, а также в эксфильтрации. В 2012 году группа SBS пыталась спасти британца и итальянца, удерживаемых исламистской группировкой в Нигерии, но потерпела неудачу. В 2019 году спецназ успешно спас семейную пару, удерживаемая на Филиппинах.

Единственное развертывание в России, упомянутое в СМИ, относится к 2014 году, когда одно таблоидное издание сообщило, что солдаты SAS были "под рукой" для обеспечения безопасности британских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Сочи.



Полный список стран включает Алжир, Эстонию, Францию, Оман, Ирак, Кению, Ливию, Мали, Кипр, Пакистан, Сомали и Йемен.