По договору Путина и Трампа Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175
Российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, дали связаться с родственниками. В дальнейшем они пройдут реабилитацию в России. Минобороны страны опубликовало соответствующий ролик на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".
Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, нуждающихся в срочной медицинской помощи.
Фото: Telegram/Zelenskiy
Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале факт обмена, назвав его "одним из крупнейших" за последнее время.
"Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", – отметил Зеленский.
По информации обеих сторон, обмен был произведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Данный обмен Путин и Трамп обсудили по телефону 18 марта.