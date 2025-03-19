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Мир

По договору Путина и Трампа Россия и Украина обменялись пленными 175 на 175

Украина и Россия обменялись пленными, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 02:52 Фото: Telegram/Zelenskiy
19 марта Россия и Украина обменялись военнопленными, передав друг другу по 175 человек, сообщает Zakon.kz.

Российские бойцы находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, дали связаться с родственниками. В дальнейшем они пройдут реабилитацию в России. Минобороны страны опубликовало соответствующий ролик на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Также Москва передала Киеву 22 тяжелораненых военнослужащих Вооруженных сил Украины, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Фото: Telegram/Zelenskiy

Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в своем Telegram-канале факт обмена, назвав его "одним из крупнейших" за последнее время.

"Всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь", – отметил Зеленский.

По информации обеих сторон, обмен был произведен при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Данный обмен Путин и Трамп обсудили по телефону 18 марта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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