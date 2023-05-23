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Законодательство РК

В Казахстане хотят изменить законодательство в части недропользования и развития промышленности

В Казахстане хотят изменить законодательство в части недпропользования Фото: МИИР РК
МИИР РК разработало Консультативный документ регуляторной политики проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам недропользования и развития промышленности в целях улучшения инвестиционного климата", сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что законодательство содержит ряд избыточных норм административного и процедурного характера, связанных с возможностью получения и осуществления прав недропользования, и они требуют оптимизации.

"Данные нормы возникли в том числе в силу отсутствия или недостаточного уровня работы информационных систем по организации доступа к недрам и регулирования деятельности недропользователей для инвестирования в геологоразведку и добычу полезных ископаемых в соответствии с международным опытом на конкурентных, транспарантных и защищенных началах", - поясняется в тексте. 

В результате отсутствие заинтересованности у компаний, добывающих, обогащающих и перерабатывающих добытое минеральное сырье, приводит к большим объемам экспорта сырьевых товаров низкого уровня передела.

Для решения существующих проблем предлагается провести работу по ревизии законодательства на предмет выявления пробелов правового регулирования, коллизий и противоречий, конкуренции норм права.

По итогам будут выработаны конкретные рекомендации в проект закона, с последующей автоматизаций оказания государственных услуг.

Также по данному направлению предлагается:

  • предусмотреть поправки в Кодекс о недрах, институционально закрепляющие правовую природу пользования недрами и их ресурсами (извлечение полезных ископаемых и пользование пространством недр) на три категории с установленными ограничениями в зависимости от целей: научной, социально-культурной, хозяйственно-потребительской, государственной и коммерческой;
  • уточнить положения, регулирующие порядок и случаи выдачи разрешений на переход права недропользование и объектов, связанных с правом недропользования;
  • уточнить положения Кодекса о недрах в части порядка функционирования механизма обеспечения ликвидации последствий операций по недропользованию, предусмотрев возможность замены и отклонения обеспечений по ликвидации, а на подзаконном уровне порядок предоставления, замены и отклонения обеспечений ликвидации, а также осуществления по ним взысканий и дальнейшего финансирования мероприятий по ликвидации;
  • рассмотреть целесообразность предоставления возможности составления недропользователем одного единого проектного документа на участки в определенных случаях;
  • рассмотреть целесообразность запрета опытно-промышленной добычи по лицензии на разведку ТПИ и возможность ее осуществления по лицензии на добычу;
  • усовершенствовать требования Кодекса о недрах касательно предоставления документов, подтверждающих наличие технических, профессиональных и финансовых возможностей у лица, претендующего на проведение операций по разведке и добыче твердых полезных ископаемых;
  • предусмотреть поправки в статью 80 Кодекса о недрах, ясно уточняющие пресекательный характер срока давности требовать привлечения к ответственности или в одностороннем порядке прекращать право недропользования по результатам мониторинга;
  • совершенствовать режим первой заявки в целях обеспечения исключительности прав на территорию между разными лицами в горнодобывающей сфере;
  • предусмотреть поправки в Кодекс о недрах по сосредоточению старательства только в отношении драгоценных металлов и камней из россыпей, а также другие нормы по совершенствованию регулирования данного института.

Как считают разработчики документа, поправки позволят устранить существующие пробелы в законодательном регулировании перехода права недропользования и объектов, связанных с недропользованием, обеспечить соблюдение интересов прав инвесторов, кредиторов, залогодержателей, совместных обладателей прав недропользования, интересов государства в рамках института национальной безопасности, в том числе исключив избыточное применение юридических фикций, создающих коллизий с другими отраслями права.

Кроме того, будут усовершенствованы механизмы обеспечения ликвидации последствий операций по недропользованию.

Вместе с тем по договорам, направленным на развитие промышленности, предлагается расширить перечень субъектов на которых будут распространяться новые обязательства. В частности, обязательства будут распространены на субъектов естественных монополий и системообразующие предприятия.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 июня.

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