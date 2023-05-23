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Курс доллара продолжил снижение на торгах 23 мая

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,74 тенге, снизившись еще на 3,18 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 63,53 тенге (-0,88).

Курс евро установлен Нацбанком евро – 481,49 тенге, рубля – 5,58 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 443-445,5 тенге, евро – по 478,5-482,5 тенге, российские рубли – по 5,4-5,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 23 мая.

Так, цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,16% и составила 76,11 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 72,2 доллара за баррель.


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