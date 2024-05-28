Курс доллара продолжил снижение на торгах 28 мая

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,59 тенге, снизившись еще на 0,96 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 60,86 тенге (-0,21).

Нацбанк установил курс евро в 480,97 тенге, рубля – в 5 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,7-443,3 тенге, евро – по 479,5-483,5 тенге, российские рубли – по 4,93-5,01 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 28 мая.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,18%, до 83,03 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 1,56%, до 78,93 доллара за баррель.