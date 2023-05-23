Синоптики прогнозируют мокрый снег в Алматинской области 24 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 24 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на западе, севере, юге, юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами, на юге и в горных районах Алматинской области синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, град.

Как отмечают синоптики, на большей части Казахстана ожидается ясная погода без осадков.

По стране – усиление ветра, на юге – пыльная буря.

На востоке, в центре Павлодарской, Кызылординской, на востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на юге Костанайской, на юге, востоке Атырауской, на севере Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С , днем +25+27°С.

В Алматы – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.