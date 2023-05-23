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Каникулы с пользой: как отдохнут 200 тысяч столичных школьников

отдых Астана Фото: pixabay
Для школьников Астаны в период самых длительных каникул ежегодно организуют летний отдых. В этом году им охватят почти 200 тысяч учащихся по двум направлениям – оздоровление и занятость.

Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель руководителя Управления образования Астаны Серик Адылбаев.


"За летний период 2023 года всеми видами летнего отдыха будут охвачены 197 869 школьников, или 98% от общего числа обучающихся 1-10 классов. В 85 школах организованы пришкольные лагеря для детей начальных классов. В спортивно-оздоровительном лагере "Арман" и "Боровичок" будут отдыхать 2800 детей, из них 2050 детей-сирот и детей из многодетных, малообеспеченных семей".Серик Адылбаев

Кроме того, с 5 июня по 16 июля 2023 года Дворец школьников имени аль-Фараби организует академию летнего отдыха "Балалықтың бойтұмары" в три сезона по две смены.

В рамках дебатного движения "Ұшқыр ой алаңы" с 5 по 30 июня 2023 года будет организована "Летняя академия дебатов", предусматривающая два сезона в одну смену. Программа лагеря предусматривает тренинги от спикеров из дебатного клуба "Парасат".

В июне во дворцах школьников сформируют краткосрочные хобби-клубы по прикладному искусству, изучению английского языка и др. Также продолжат свою работу кружки по плаванию и спортивному направлению.

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