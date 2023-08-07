895 западноказахстанских школьников отдохнут в детских лагерях за счет "Қазақстан халқына"

Социальный проект "Путевка на летнее оздоровление и отдых", реализуемый общественным фондом "Қазақстан халқына", охватит 895 школьников Западно-Казахстанской области.

Проект направлен на поддержку интеллектуальных, творческих способностей одаренных сельских детей в летний период и реализацию прав ребенка на отдых.



По информации областного управления образования в туристско-оздоровительном комплексе Евразия за счет средств общественного фонда "Қазақстан халқына" уже отдохнули 625 детей из сельских школ области.

На днях в областной туристско-оздоровительный комплекс "Евразия" приехала 6 смена учащихся 5-8 классов, которые с пользой для здоровья проведут в лагере несколько летних дней.

"В 2023 году различными направлениями организации досуга в летний период планируется охватить 103 134 учащихся или 93,6% от общего числа учащихся 1-10 классов. По области функционируют 611 лагерей различной направленности, с охватом 88,2% от общего числа учащихся 1-10 классов. В их числе 19 загородных лагерей, 260 пришкольных лагерей с организацией школьного питания, 310 пришкольных лагерей без организации питания, различные детские профильные площадки, 22 палаточных лагеря. Свыше 5 тысяч детей отдохнут летом вместе с родителями в других местах отдыха". Руководитель отдела управления образования ЗКО Хажарбиби Искандарова

В лагерь "Евразия" приехали ребята со всех районов области. Каждый из них является победителем олимпиад разных направлений, спортивных мероприятий, дебатов и конкурсов. Методист районного отдела образования Таскалинского района Нуртлек Сагынов привез 12 лучших школьников на отдых в областной лагерь.

Он отметил, что сейчас для детей создаются хорошие условия, как в плане учебы, так и в проведении досуга. Дети имеют возможность выезжать на олимпиады и конкурсы в другие регионы, также обеспечивается доставка детей внутри области.

"Этот учебный год мы хорошо закончили. Очень рады, что приехали сегодня на отдых, надо набраться сил перед новым учебным годом. В этом году я стал победителем республиканской олимпиады для сельских школьников "IQanat" и получил возможность учиться в 10-11 классах в IQanat high school of Burabay", – поделился своими успехами ученик 9 класса Таскалинской школы-гимназии "Саулет" Асетхан Есимбек.

Учеников привезли в лагерь на новом школьном автобусе, предназначенном специально для перевозки детей.

