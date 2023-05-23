Берик Асылов о защите бизнеса: Необходимо переориентировать работу

23 мая генеральный прокурор Берик Асылов раскритиковал акиматы регионов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Берик Асылов заявил, что большинство административных барьеров для бизнеса создаются на местах.

"Акиматы на местах и контролирующие органы, действительно, не прилагают особых усилий для создания благополучных условий для бизнеса и инвесторов. Я сам неоднократно встречаюсь с людьми. Уполномоченные органы, начиная от акима, заканчивая всеми подразделениями, не уделяют серьезного внимания бизнесменам. Все работают по старинке, за счет привлечения бюджетных средств", - заявил он.

По его словам, инвесторы и бизнесмены не имеют доступа ни к земле, ни к инфраструктуре, сталкиваются с проблемами при получении проектно-сметной документации (ПСД) и проведении экспертизы.

"Немало людей, которые с деньгами, ходят и просят земли, инфраструктуру, а акиматы на местах им не дают. Куда не зайдем, земли все заняты! Необходимо переориентировать работу. Прокурорам областей поручаю обеспечить в этой связи круглосуточную правовую консультацию бизнесу и инвестору. Это новая работа, но тем не менее озвучиваю. Нужно эффективное взаимодействие с НПП "Атамекен". Годами это все делается. Нам в конце концов надо помочь бизнесу...", - добавил глава надзорного органа.

Он считает, что облечение этих вопросов создаст импульс для развития бизнеса.

На совещании по защите бизнеса Берик Асылов отметил, что по поручению президента прокурорский надзор сфокусирован на эффективном решении проблем предпринимателей, в том числе инвесторов.

Одна из таких мер – Комплексный план совместных действий по защите бизнеса, который был принят по итогам Форума в сентября прошлого года.

"В него включены наиболее острые и актуальные проблемы, волнующие бизнес-сообщество. Всего 44 мероприятия, начиная от вопросов налогового администрирования до отмены актов любого уровня, ущемляющих их права. В реализации этого плана действий с конкретными кейсами задействован 21 государственный орган", – сообщил Асылов.

По итогам мероприятий, в четыре раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей (до указания генпрокурора от 02.09.2022 г. в среднем ежемесячно регистрировалось 150 дел, в текущем году – 40).

Решена проблема снятия арестов, наложенных органами уголовного преследования, на банковские счета предпринимателей (теперь они снимаются банками по истечению 10 суток, если нет судебной санкции).

Законодательно урегулирован вопрос ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права их обжаловать.

Прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей и проведения фискальным органом проверок по вопросам применения контрольно-кассовых машин, а также наложения административных взысканий.

По актам надзора отменено свыше 21 тыс. налоговых приказов и 13 тыс. исполнительных производств, 1 260 субъектов бизнеса освобождены от административной ответственности.

Наказано 150 сотрудников органов государственных доходов и судебных исполнителей, в том числе 24 руководителя. Было пресечено более 4,5 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля.

В марте и апреле 2023 года по протестам Генеральной прокуратуры пять министерств (здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, финансов, индустрии и инфраструктурного развития) отменили девять приказов о проведении профилактического контроля с посещением 2 тыс. предпринимателей.

Ранее на межведомственном совещании по защите бизнеса уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов рассказал, на что жалуется бизнес Казахстана.

