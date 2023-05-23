Уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов на межведомственном совещании в генпрокуратуре рассказал, на что жалуется бизнес Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Рустам Журсунов отметил, что госрегулирование должно иметь место лишь в случае наличия риска для жизни и здоровья людей, экологии, правопорядка и нравственности.

"С 2015 года возросло количество жалоб (от бизнеса – прим. ред.) в органы прокуратуры в четыре раза. Если в 2015 году общее количество жалоб составляло ориентировочно 17,5 тыс. в год, то только за 7 месяцев 2022 года – почти 70 тыс. жалоб. В 2022 году в административную юстицию было подано более 20 тыс. исков на действия и бездействия госорганов. 54% из всех поступивших исков предъявлено центральным исполнительным органам, 38% – местным исполнительным органам", – заявил он.

Он также озвучил топ-3 проблем, на которые чаще всего жалуется бизнес:

проверки госорганов;

привлечение к ответственности.

жалобы по госзакупкам.

"Что касается проверок, то с нынешнего года вступила в силу норма, согласно которой должна быть автоматизирована все система управления рисками. При отсутствии автоматизации госорганы вправе проверять не более 5% от общего количества подконтрольных субъектов. Иными словами, 95% проверок должны определять цифровая система с этого года. Но на сегодня большинство отраслевых СУР (система управления рисками – прим. ред.) до сих пор находится на стадии разработки. Премьер-министр неоднократно поручал госорганам завершить эту работу до марта 2023 года. Данный вопрос тормозит автоматизацию госконтроля", – отметил бизнес-омбудсмен.

Он попросил генпрокурору решить данный вопрос, так как автоматизация системы управления рисками существенно сократит количество жалоб на незаконные проверки.

"Полгода назад я говорил, что за последние несколько лет отмечается рост административного производства в отношении бизнеса. Если в 2015 году было 253 тыс. таких фактов, то в 2022 году - 602 тыс. Цифры пугают, учитывая, что в 2022 году у нас общее количество субъектов бизнеса было 1,8 млн, то получается, что каждый третий предприниматель – правонарушитель", –резюмировал спикер.

В надзорном ведомстве сообщили, что на сегодня в четыре раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей, решена проблема снятия арестов, наложенных органами уголовного преследования, на банковские счета предпринимателей. Теперь они снимаются банками по истечению 10 суток, если нет судебной санкции.

Законодательно также урегулирован вопрос ознакомления с итогами аудита субъектов бизнеса, интересы которых затронуты, с предоставлением им права их обжаловать.





"Прекращена незаконная практика вынесения налоговых приказов в отношении предпринимателей и проведения фискальным органом проверок по вопросам применения контрольно-кассовых машин, а также наложения административных взысканий. По актам надзора отменено свыше 21 тыс. налоговых приказов и 13 тыс. исполнительных производств, 1 260 субъектов бизнеса освобождены от административной ответственности. Наказано 150 сотрудников органов государственных доходов и судебных исполнителей, в том числе 24 руководителя", - заявили в ведомстве.

3 марта сообщалось, что Генпрокуратура отменила 900 незаконных запретительных и ограничительных мер в отношении бизнеса.



13 апреля министерство национальной экономики внесло на рассмотрение Мажилиса Парламента поправки по вопросам ведения бизнеса. Документ включает поправки, направленные на упорядочение форм контроля и надзора.